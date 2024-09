Gouvernement de Michel Barnier : gauche et RN furieux à Lyon

Et il est composé uniquement de membres de la droite et la majorité macroniste, les hommes et femmes de gauche approchés par le Premier ministre ayant décliné sa proposition.

Forcément, le Nouveau Front Populaire est furieux et appelle à la censure du gouvernement. Mais le Rassemblement national également fait la grimace à l'annonce des noms qui composent l'équipe de Michel Barnier.

Ainsi, la députée RN du Rhône Tiffany Joncour voit dans ce gouvernement "aucune prise en considération des 11 millions d'électeurs du RN" et un tour de passe-passe "pour que des macronistes et des LR remplacent des LR et des macronistes".

Chez les écologistes lyonnais, on note comme le sénateur Thomas Dossus "un gouvernement de fin de règne, le marcronisme sur les jantes, LR comme ultime roue de secours". La députée Marie-Charlotte Garin va plus loin en regrettant que l'Egalité femmes-hommes ne soit plus un ministère mais un secrétariat d'Etat : "Le gouvernement donne le ton en terme de priorités pour les droits des femmes et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles : ça n’est pas à la hauteur. Et en plein procès des viols dont a été victime Gisèle Pelicot, c’est même franchement la honte".

"Ce gouvernement de violents doit tomber", réagit Anaïs Belouassa-Cherifi, députée LFI de Lyon.

Annonce du gouvernement de la seconde main. Retailleau, Vautrin, Kasbarian, Dati… Normalement, le recyclage, c’est de gauche.



Heureusement, ils ont réussi à nommer un homme à l’égalité femmes-hommes pour rappeler qu’ils sont de droite.



Ce gouvernement de violents doit tomber. — Anaïs Belouassa Cherifi (@BelouassaAnais) September 21, 2024 Son homologue de Villeurbanne Son homologue de Villeurbanne Gabriel Amard critique l'arrivée au pouvoir d'une "droite rance, archaïque aux antipodes des politiques de sobriété et de solidarité que la situation humaine et écologique impose à notre génération".

Le maire PS de Villeurbanne Cédric Van Styvendael regrette un gouvernement "à contre-courant du choix et des attentes des Français" quand David Kimelfeld, ancien président de la Métropole, estime que "notre démocratie est en souffrance" à cause de ce gouvernement "porté par une vision réactionnaire de notre société".

Quant à Grégory Doucet, qui a perdu son plus fidèle adversaire en la personne de Gérald Darmanin, il préfère s'adresser aux ministres car "les attentes sont immenses". "Les Lyonnais me parlent logement, santé et écologie, sécurité. J’attends des interlocuteurs fiables pour travailler dans leurs intérêts", conclut l'édile de Lyon.