Inondations au sud de Lyon : le Premier ministre Michel Barnier à Givors vendredi

Ce vendredi, le Premier ministre Michel Barnier réalisera son premier déplacement dans le Rhône. Il fera suite aux intempéries et aux inondations survenues dans le sud du département.

Le chef du gouvernement sera accompagné de la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher. C'est cette dernière qui a d'ailleurs vendu la mèche ce jeudi matin lors d'une interview à France Info.

Le duo doit se rendre à Givors pour faire un point sur les dégâts provoqués par la crue du Gier. Sur place, le maire de la ville, ainsi que les autres élus locaux devraient leur répéter leur besoin d'accélérer la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Agnès Pannier-Runacher travaille de son côté à un plan national d'adaptation au changement climatique pour 2025 qui doit déterminer "comment on organise le travail, comment on organise le temps dans les écoles, comment on protège les personnes âgées dans les Ehpad, comment on construit mieux et comment on adapte nos constructions pour faire face à des épisodes de grande chaleur ou à l'inverse d'inondations".

Le détail du déplacement dans le Rhône sera connu dans la journée.