Sur la 6e circonscription, Gabriel Amard et Cédric Van Styvendael font appel au "devoir de responsabilité" de Jean-Paul Bret

A la Cantina, café associatif Villeurbannais, du beau monde animait la salle de repas : autour des tables hautes, Abdelkader Lahmar, candidat NFP de la 7e circonscription, Fabrice Matteucci, candidat de la 5e circonscription, Idir Boumertit, de la 14e, Cédric Van Styvendael, et Vinciane Brunel, co-présidente du groupe écologiste à la métropole.

Tous venus pour soutenir leur champion sur la circonscription villeurbannaise : Gabriel Amard, député sortant, accompagné de sa suppléante Melouka Hadj-Mimoune.

Si le discours du maire et son camarade sont centrés autour de la lutte contre la montée du RN par le vote, la situation à Villeurbanne est pourtant particulière : dans la 6e circonscription, on peut "se payer le luxe d’avoir un duel fratricide à gauche" comme décrit par Cédric Van Styvendael lui-même, entre le candidat NFP et l’ancien maire de la commune Jean-Paul Bret et en l’absence de toute force de droite.

Mais aucun ne veut céder, et c’est bien l’objet de cette réunion. Les élus et candidats ont appelé chacun leur tour à "la responsabilité", maître-mot du shinding teinté tout de même de rancœur : on parle de "l’autre candidat", car "c’est la démocratie", comme dit Gabriel Amard, mais "il lui appartient de savoir comment il veut figurer dans l’Histoire de cette ville", lance d’un ton légèrement menaçant Cédric Van Styvendael.

Clairement, Jean-Paul Bret est loin dans les considérations du prétendant à la 6e circonscription, tant il est peu évoqué : "je constate qu’il est très très loin derrière", évoque-t-il, et "ses soutiens de droite sont en déroute et la droite républicaine en lambeaux". Serait-ce ainsi le candidat des Républicains ? "S’ils sont amenés à soutenir des candidats comme celui face à moi, c’est qu’il est compatible avec leurs idées", répond fumeusement Gabriel Amard au détour d’une pirouette verbale dont lui seul a le secret, comme à l’évocation de son beau-père Jean-Luc Mélenchon futur Premier ministre.

Sur l’annonce d’une « campagne offensive » faite lundi par le concurrent gauche divers, en revanche, Cédric Van Styvendael reste clair : "notre campagne est déjà offensive, mais on ne viendra pas mano à mano avec la gauche".

Les NFP de Villeurbanne sont donc dans une "course de vitesse avec l’extrême-droite", loin de toute considération sur leur propre circonscription, où ils semblent considérer la victoire comme déjà acquise.

