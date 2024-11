A Villeurbanne, Jean-Paul Bret renie Cédric Van Styvendael : "La première succession n'a pas été réussie"

Il faut dire que l'ancien maire de Villeurbanne, en retrait depuis 2020, a failli retrouver l'Assemblée nationale lors des élections législatives anticipées, donnant des sueurs froides au député LFI sortant Gabriel Amard.

Si Jean-Paul Bret reste évidemment à l'affut d'une éventuelle nouvelle dissolution, le socialiste a aussi 2026 dans son viseur. Car à l'instar de Gérard Collomb en son temps avec David Kimelfeld, il considère s'être trompé dans le casting de son dauphin.

On le savait, mais l'ex-édile villeurbannais est régulièrement déçu par les choix faits par son successeur Cédric Van Styvendael. Surtout lorsque ce dernier cède du terrain face aux insoumis, qui semblent aujourd'hui déterminés à renverser la ville dans un an et demi.

Ce vendredi, Jean-Paul Bret franchit un cap dans une interview accordée au Progrès, reniant l'actuel maire de Villeurbanne. "Je me suis peut-être trompé. J’ai le souci de préparer une transmission la meilleure possible, force est de constater que la première n’a pas été réussie", déclare-t-il ainsi au sujet de Cédric Van Styvendael.

Et les mots ont un sens, puisque s'il évoque une "première transmission", c'est qu'il ambitionne d'en organiser une seconde. Jean-Paul Bret annonce donc lancer dans quelques semaines une structure autour de la social-démocratie villeurbannaise. Et ainsi trouver celui ou celle qui porterait son héritage aux prochaines élections municipales, voire à retenter sa chance lui-même.