"On avait dit qu’on ne lâcherait pas le quartier, on ne le lâche pas" : dispositif de sécurité encore renforcé au Tonkin à Villeurbanne

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, accompagnée du maire PS de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, et du directeur interdépartemental de la police nationale, Nelson Bouard, était au rendez-vous ce vendredi après-midi pour rencontrer les habitants du quartier gangréné par le trafic de drogue, ainsi que les commerçants et les forces de l’ordre présentes sur place quotidiennement.

"Le plan que l’on a présenté tout à l’heure, c’est le plan de la sécurité renforcée. C’est le cas de Villeurbanne et c’est le cas de ce quartier (du Tonkin, ndlr) donc maintenant il y a la présence en continu de plus de 700 policiers qui vont être mobilisés pendant plusieurs semaines sur ce quartier", annonce Fabienne Buccio, préfète du Rhône.

Seulement deux mois après la mise en place de la BST, une brigade de 13 agents présents en permanence dans le quartier, les premiers résultats s’annoncent encourageants, avec déjà 225 interpellations effectuées.

"Ça se voit, ça se sent et ça se mesure. On a su créer une relation de confiance avec les citoyens avec qui on travaille, on échange et c’est très constructif", affirme la représentante de l'Etat.

À la fin de l’année 2024, le quartier comptait huit points de deal. Deux mois après l’arrivée de la BST, le bilan fait état de trois points de deal encore actifs, sur lesquels les forces de police poursuivent leurs efforts.

"Les retours sont bons, on avait dit qu’on serait là, on avait dit qu’on ne lâcherait pas le quartier, on ne lâche pas le quartier. On a fait ce qu’on avait dit que l’on ferait, les premiers résultats sont là", revendique le maire de Villeurbanne Cédric Van Styvendael.

"On sait que c’est un travail de longue haleine on sait que c’est utile, on sait qu’on le doit à nos concitoyens, ils ont le droit à la sécurité", ajoute la préfète Fabienne Buccio.