Tué d'une balle dans la tête au Tonkin : "Villeurbanne a besoin d'un changement de doctrine policière" selon le député LFI

Alors que les dealers sont de plus en plus nombreux après l'essoufflement des opérations Place Nette XXL, et que le retour des guerres de territoire est à craindre, le maire PS de Villeurbanne lance un appel.

"Plus que jamais, Villeurbanne doit obtenir des moyens supplémentaires pour assurer la tranquillité des habitants", estime Cédric Van Styvendael. On se souvient que l'édile socialiste milite activement depuis des années pour le passage du Tonkin en Quartier de Reconquête Républicaine (QRR).