Gabriel Amard : "La violence vient d’abord de la méthode du chef de l’Etat qui passe en force pour un texte inutile"

Gabriel Amard a défilé dans Lyon ce jeudi contre la réforme des retraites. Le député LFI de Villeurbanne en veut au gouvernement : "Ils avaient prévu leur coup de longue date : passer en force, violenter le peuple, ne pas tenir compte du débat parlementaire".

L'élu insoumis est également revenu sur les nombreux débordements lors des manifestations, notamment les rassemblements sauvages le soir à Lyon : "La violence vient d’abord de la méthode du chef de l’Etat et du gouvernement qui passe en force pour un texte inutile qui punit les gens qui ont déjà des petites payes, des travaux pénibles et des fins de mois qui commencent de plus en plus tôt. Ça c’est extrêmement violent".

Il reconnaît également que "s’en prendre aux biens et aux personnes, être violent finit toujours par se retourner contre les auteurs" et invite à "aussi regarder la violence policière, elle n’est pas légitime non plus".

Gabriel Amard s'est également félicité de l'arrêté du maire de Villeurbanne pour empêcher la venue samedi d'Eric Zemmour : "Nous n’avons pas besoin d’accueillir en grande pompe un provocateur".

Et il est revenu sur les critiques de Jean-Paul Bret à son égard lors de la venue de l'ancien maire villeurbannais dans notre émission : "Quand on passe la main, on se consacre à des choses utiles, pas à tirer dans le dos de ceux qui veulent organiser la cité et la nation à l’heure du dérèglement climatique et de l’extrême pauvreté".

00:00 Motion de censure

04:34 Manifestations officielles et sauvages

08:00 Droit à l’eau

11:10 Venue d’Eric Zemmour à Villeurbanne

12:54 Critiques de Jean-Paul Bret

15:16 Accord avec Cédric Van Styvendael ?