Une semaine en Ethiopie : le maire de Villeurbanne veut réaffirmer la coopération avec Dire Dawa

Du dimanche 2 au samedi 8 février, Cédric Van Styvendael et une délégation d'élus villeurbannais sont attendus à Addis-Abeba et Dire Dawa.

"Cette mission permettra de réaffirmer l’accord de coopération décentralisée signé en 2009 entre les villes de Villeurbanne et de Dire Dawa", justifie la mairie dans un communiqué.

Le programme détaillé du déplacement en Ethiopie de la délégation villeurbannaise :

Dimanche 2 février

Addis-Abeba

Visite du Friendship park – inauguré en 2020 également appelé Sheger park - plus grand parc urbain d’Addis-Abeba.

Visite de Yimtubezina Museum, de l’Ethiopian Science Museum dédié aux sciences et à la transformation numérique et de Unity Park, ancienne résidence du premier ministre et du gouvernement.



Lundi 3 février

Rencontre de "cadrage" avec les équipes de l’ambassade de France sur les problématiques de développement urbain, d’éducation, de santé, sur les projets culturels et sportifs…

Visite des berges aménagées de Kabenna river - affluent de la Rivière Awash.

Visite du musée national d’Ethiopie et rencontre avec Abebaw Ayalew Gella, director of Ethiopian Heritage Authority.

Visite du palais national restauré, résidence officielle du président de la république démocratique fédérale d’Ethiopie.



Mardi 4 février

Rencontre avec les élus et les équipes techniques de la mairie d’Addis Abeba sur les projets urbains, les infrastructures de transports, les espaces publics…

Rendez-vous avec Chaltu Sani, ministre du Développement urbain et des infrastructures et Alemayehu Alitto, en charge de la programmation urbaine.



Mercredi 5 février

Rencontre avec Omar Coulibaly, conseiller auprès des ONG intervenant sur le territoire.

Rendez-vous au Centre français des études éthiopiennes CFEE.

Point avec les représentants du SDMIS sur les questions de sécurité civile.

Visite du musée commémoratif de la victoire d’Adwa.



Départ pour Dire Dawa

Accueil par les autorités.

Visite de la ville et du quartier du Ghebi.



Jeudi 6 février

Visite du One-stop center, hôpital public de Dire Dawa.

Visite du Shelter, centre d’accueil pour les femmes victimes de violences avec l’ONG N4ED, Nutrition 4 Education & Development, partenaire du projet.

Echanges avec le Bureau des femmes et des enfants.



Visite de différents aménagements urbains.

Visite du site préhistorique de Laga Oda – peintures rupestres – un site patrimonial dégradé.



Vendredi 7 et samedi 8 février

Echanges avec le bureau "Qualité de vie" de Dire Dawa.

Visite du parc Ali Birra et de communes rurales alentour.



Retour à Addis Abeba

Passage par Harar, inscrite en 2006 au patrimoine mondial de l’Unesco.

Visite de l’Urban center, lieu d’échange social et professionnel.

Visite du Zoma museum, architecture éthiopienne traditionnelle.

Bilan et perspectives du déplacement à l’ambassade de France.