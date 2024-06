Un rêve honteux

J’ai beau me remettre en question, le Rassemblement national se dirige, sans coup férir, vers la majorité absolue à l’Assemblée nationale.

Le monde si craint dans mon adolescence se présente à ma porte. Malgré les hits de Sinsemilia, "la flamme" de NTM et autres Zebda.

La jeunesse n’emmerde pas le Front national. Elle vote pour eux.

Les anciens frontistes issus directement de l'OAS et des Waffen SS sont remplacés par des étudiants en costard cravate avec des corps de crevettes qui ne créent pas de peur visuelle.

Ils ont des discours tous terrains. Devant une assemblée de descendants de pieds noirs, ils peuvent avoir un discours extrémiste. Et devant des enfants de l'immigration boire du thé en fumant une chicha en écoutant du Jul.

Ils nient le racisme pour le remplacer par du souverainisme.Mais si tu rentres au restaurant, c’est pour manger. Si tu rentres au Rassemblement national, c’est pour expulser.

Malgré tout, on a au plus profond de soi l’envie de s’être trompé et que les incompétents qui nous épouvantent sont au fond d’eux des supers gestionnaires. Et qu’ils sauront ramener de la sécurité et prendront les mesures qui vont apaiser nos communes.

Sécurité, propreté, méritocratie.

Après, regarder la réalité n'est pas notre fort. Certains pensent encore que Michael Jackson dormait avec des enfants en tout bien tout honneur.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux