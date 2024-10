Près de Lyon : le gouvernement dévoile son nouveau plan pour le climat, 75 millions d'euros supplémentaires

Ce vendredi, à l’occasion de son premier déplacement dans le Rhône, Michel Barnier, Premier ministre, a visité le centre commercial Givors 2 Vallées, fortement touchée par les intempéries du 17 octobre dernier, avant de se rendre à Éveux, près de L'Arbresle. Accompagné de la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, qui en a profité pour présenter le nouveau Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC).

“Nous devons nous préparer” affirme Michel Barnier lors de son discours à Éveux (Rhône).

Ce plan s’inscrit dans la stratégie française énergie climat, en cohérence avec les engagements de l'Accord de Paris. Le gouvernement prévoit ainsi de s’adapter au réchauffement suivant : +2°C en 2030, +2,7°C en 2050 et +4°C en 2100. "Il s'agit de préparer notre pays à vivre, travailler et se déplacer dans une France à +4°C", souligne le communiqué du gouvernement.

Qui dit nouveau plan dit moyens financiers. Michel Barnier reconnait néanmoins la situation "urgentes" du pays sur ce plan. "Les français payent 56 milliards d'intérêts, ça ne peut pas continuer comme ça." Malgré ce contexte, le Premier ministre assure que "nous proposerons d'augmenter le fonds Barnier de 75 millions d'euros en 2025 pour arriver à 300 millions d'euros d'engagement l'année prochaine."

Pour Agnès Pannier-Runacher (ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques) les objectifs de ce PNACC sont clairs." Planifier les actions à mener d'ici à 2030 pour s’adapter progressivement au réchauffement climatique attendu d’ici 2100 et Mettre en œuvre les 51 mesures concrètes qui ciblent les populations et les territoires les plus à risques, en veillant à ne pas accroître ou créer d’inégalités."

Dans la communauté de communes de l'Arbresle, 9 hectares ont pu être renaturés pour prévenir la crue de la Brévenne.



De tels chantiers ont un coût :

Le nouveau PNACC repose sur cinq axes majeurs : "Protéger la population ; assurer la résilience des territoires, des infrastructures et des services essentiels ; adapter les activités humaines ; protéger notre patrimoine naturel et culturel ; mobiliser les forces vives de la nation. Si l’effort d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre est mondial, l’effort d’adaptation au changement climatique est national et local. Il suppose la mobilisation de tous, entreprises, collectivités, société civile, etc.”

Parmi les 51 mesures du plan, il y a le renforcement du fonds Barnier pour la prévention des risques d’inondations, la création d'un dispositif afin d’inciter les assureurs à maintenir une offre assurantielle abordable et disponible sur tout le territoire, ou encore la création d’une carte nationale d’exposition aux risques naturels d'ici 2027.

La consultation publique sur ce plan est ouverte jusqu'au 27 décembre 2024.