“Faire rire les angoissés et angoisser les non-initiés” : dix questions à l’humoriste écolo Nicolas Meyrieux avant son spectacle à Lyon

L’humoriste, paysan et vidéaste grenoblois Nicolas Meyrieux, connu pour ses spectacles engagés sur des thèmes allant de l’écologie à divers sujets de société, se présentera en spectacle ce mercredi 15 mai au palais de la Bourse. Pour l’occasion, il a répondu à dix questions de LyonMag, et a créé une blague sur-mesure pour nos lecteurs.

Avez-vous toujours fait de l’humour écolo ?

“Je n’ai pas commencé par faire de l’humour écolo pour la simple et bonne raison que j’ai d’abord essayé de faire de l’humour, ce qui n’est pas évident. On pense qu’on est drôle quand on fait rire ses copains, mais monter sur scène et faire rire les gens c’est un métier. Quand j’ai réussi à faire ça, je suis passé à l’humour écolo.”

Quel a été le déclic qui vous a fait changer de style humoristique ?

“En 2011, la sortie du film Océans. Je vois ce film, et je comprends qu’on est en train de tout détruire sur notre planète. A cette époque-là j’étais comédien, et je me dis que j’ai un métier de parole. Il faut comprendre qu’en 2011, Greta Thunberg avait 5 ans, personne n’évoquait l’écologie au niveau mainstream. Donc je me suis dis que j’allais en parler.”

Vous parlez souvent du jour où vous vous êtes rendu compte que vous n’étiez pas drôle. Racontez-nous.

“Pour te donner un exemple du sketch qui a le plus fait rire le public de toute ma vie : j’ai fait un prélèvement urétrale une fois, donc j’ai écrit là-dessus. Et les gens pleuraient de rire du début à la fin. Tu as juste l’image, tu rigoles. Parce que dès que tu parles de sexe, c’est très facile de faire rire les gens. Par contre, va les faire rire en parlant d’écologie. C’est la difficulté : arriver à parler de ces sujets-là et être marrant. C’est pour ça que je dis que j’étais pas drôle au début : je suis passé d’écrire des sketchs sur la vie de tous les jours, à des sketchs engagés avec un fond, des données scientifiques.”

Quels étaient vos sketchs "pas drôles" ?

“Mon tout premier sketch était sur le film Océans. Je faisais une palourde qui recevait le prix de la meilleure interprétation féminine au festival de Cannes pour son rôle dans Océans. “

Y a-t-il une dimension éducative à vos sketchs et vos spectacles ?

“De ouf. Les gens qui ne s’y connaissent pas en écologie apprennent, ceux qui s’y connaissent pas vraiment. Mais je pense que ça leur fait du bien de pouvoir rire de choses qui les angoissent. C’est ça un peu l’idée du spectacle : faire rire les angoissés et angoisser les non-initiés. ”

Pourquoi êtes-vous devenu paysan à côté de vos activités d’humoriste et de vidéaste ?

“J’ai travaillé à la télévision pendant 10 ans, j’ai parlé d’écologie pendant tout ce temps, et c’est bien d’en parler mais c’est encore mieux d’en faire. Quand tu regardes, l’agriculture c’est la base de l’écologie : avec une belle agriculture tu peux résoudre un tas de problèmes. Par exemple, on réduit les inégalités sociales : aujourd’hui, on dit que le bio n’est accessible que par les bobos. Si demain l’agriculture est agroécologique et tout le monde y a accès, que tu sois riche ou pauvre, tu manges bien. Donc tu as moins de maladies, parce qu’on le sait, la nourriture industrielle a un impact sur la santé. Si moins de monde est malade, peu importe la classe sociale, ça veut aussi dire moins de trous dans la sécu. Pareil, l’eau : là, on a de l’eau potable au robinet. Mais pour qu’elle arrive potable avant, on la prend dans les nappes phréatiques, puis on la traite. Plus on utilise de produits en agriculture, plus il y en a dans l’eau. En fait, l’agriculture est à la base de l’écologie, à force d’en parler j’ai eu besoin d’en faire, donc je suis allé à sa racine.”

Sur quoi portera votre spectacle mercredi au palais de la Bourse ?

"Le thème, c’est d’essayer d’expliquer aux gens que si on ne fait rien dans les cinq prochaines années, on va exploser le réchauffement climatique à 4 degrés et l’humanité sera morte à la fin du siècle."

Pouvez-vous nous en dire plus sur cette soirée ? Le concept, les artistes présents ?

“Il y aura le Greenwashing comedy club, un groupe de jeunes qui se lance dans le stand up et se promet de faire seulement des sketchs sur l’environnement. Il y aura aussi plein d’associations lyonnaises de protection de l’environnement. Par exemple, il y a Anciela, qui a recensé toutes les associations écologiques, sociales et solidaires sur Lyon et sa périphérie. C’est cool dans un spectacle qui donne envie de se bouger que des associations comme celle-ci soient là, pour expliquer aux gens comment passer à l’action. Le concept de la soirée, en fait, c’est l’écologie sous tous ses angles : il y aura aussi l’enregistrement d’un podcast en live.”

On voit bien que la politique des Verts à Lyon a un peu de mal à être acceptée, pensez-vous qu’il faut imposer aux gens l’écologie de force, ou êtes-vous partisan de manières de faire plus douces ?

"Dans tous les cas, le monde va changer. Donc soit on s’adapte maintenant, soit ce sera beaucoup plus dur plus tard. Le problème avec les êtres humains c’est qu’on adore notre petit confort, quand les choses ne bougent pas. Par exemple, je suis de la génération qui a grandi avec le rap, qui est arrivé quand j’étais jeune. La génération de mes parents disaient « c’est quoi cette musique de merde ». Maintenant, les gens de ma génération voient le rap que les jeunes écoutent et on se dit « le rap, c’était mieux avant ». Chaque génération fait ça : on grandit avec un truc, et on espère que notre monde ne bouge plus et reste comme nous on l’a connu."

Inventez pour les lecteurs de LyonMag une blague sur le compost.

"Comme pour n’importe quel autre sujet, l’humour c’est des mathématiques : Bergson a dit « le rire c’est de la mécanique plaquée sur du vivant ».Quand tu comprends que le rire est mathématique, tu peux prendre n’importe quel sujet et faire une blague dessus. Qu’est ce qui est marrant dans le compost ? On note tous les mots qui nous viennent sur le compost : or noir, déchets, lombric, verre de terre, odeur, potager, fumier. Le compost, c’est de la merde de lombrics, dans laquelle on plante nos légumes : donc quelque part on mange de la merde.

C’est bon, je l’ai : qu’est ce que c’est le compost ? C’est de la merde qui sent bon. "

A.V.

Les billets pour le spectacle de Nicolas Meyrieux ce mercredi 15 mai à 19h sont en vente en ligne.