La chapelle Sixtine de Michel-Ange : une expo immersive à découvrir cet été à Lyon

La capitale des Gaules sera la première ville française à accueillir cette exposition déjà présentée à Shanghai, Chicago, Berlin, Londres ou encore Madrid.

Du 5 juillet au 21 août, l'exposition permettra aux visiteurs "de vivre une expérience immersive et de découvrir de près et en taille réelle, la beauté et la majesté de l'une des plus grandes réalisations artistiques du patrimoine mondial", explique la plateforme Fever, qui organise l'événement.

Il sera possible "d'intéragir avec les œuvres d’une manière tout à fait inédite et d’apprécier ainsi chaque détail, chaque coup de pinceau et chaque nuance de couleur utilisés par l’artiste dans les 34 fresques présentées dans leur taille originale. Les peintures du plafond de la Chapelle Sixtine - y compris la célèbre fresque représentant Adam et le Jugement dernier - ont en effet été reproduites avec une précision et un soin particulier à l'aide de photographies haute définition et selon une technique d'impression qui imite l'aspect et le relief des peintures originales", détaille le communiqué de presse.

Les réservations ouvriront le 23 juin.