Lyon : La Cité Internationale de la Gastronomie accueille une exposition "sans tabou" sur le microbiote

La Cité des Sciences et de l’industrie de Paris, est à l’origine de cette exposition peu banale, qui porte sur le fonctionnement du microbiote, appelé autrefois la flore intestinale. Elle est tirée du livre “Le charme discret de l’intestin“ de Giulia Enders, illustré par Jill Enders. A travers ce livre, comme à travers l’exposition, le but est de faire découvrir ce monde méconnu au grand public, sur un ton décalé et décomplexé tout en restant sérieux.

Une immersion dans l’intestin

Afin de se positionner au mieux comme observateur du tube digestif, c’est par une bouche géante que l’on accède à l’exposition. “C’est quasiment un safari, on entre dans le corps et on se rend compte qu’il y a pleins de microbiotes que l’on ne connaît pas“, explique Jérémy Camus, le vice-président de la Métropole. Des dispositifs interactifs, audiovisuels, tactiles et des maquettes sont à disposition, une dissection en 3D est également réalisable. Un intestin immense est suspendu dans les espaces entourant le Dôme des Quatre Rangs.

A chacun son microbiote

Tout du long, nous comprenons le fonctionnement étonnant du microbiote, son importance primordiale sur notre santé et notre équilibre nerveux. L’exposition permet de comprendre qu’il est en évolution permanente et qu’il dépend de notre alimentation. Les nombreux champignons, virus et bactéries qui le composent sont détaillés et quelques-uns ont été sélectionnés pour comprendre comment les nourrir et pourquoi ils sont si importants. Des conseils sont aussi donnés pour en prendre soin au mieux.

“Pour avoir un bon microbiote il faut avoir de bons aliments“

Afin d’aller plus loin, l’exposition “Microbiotes : du sol aux intestins, nos alliés santé ! “, vient s’additionner à la précédente. Celle-ci permet de voir des documentaires d’agriculteurs locaux respectant le microbiote des sols et de saisir l’importance du choix de consommation des produits. Jérémy Camus affirme que “pour avoir un bon microbiote il faut avoir de bons aliments“. Des extraits de l’émission “LSD La Série Documentaire “Microbiote : Tous en selles ! “, réalisée par France Culture, sont disponibles.

“L’avenir de la cité est là“

La Cité Internationale de la Gastronomie a réouvert ses portes il y a un an et demi avec l’exposition “Banquet“, qui a rencontré un véritable succès, en réunissant plus de 60 000 visiteurs. Elle est revenue avec un tout nouveau programme, se rapprochant davantage des Lyonnais. “L’avenir de la Cité est là“, confie Jérémy Camus. Il ajoute que cette nouvelle exposition suscite la curiosité : “il y a déjà eu beaucoup de demandes, notamment pour les groupes scolaires“.

E.M