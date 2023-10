Lyon : Elliott Erwitt, une expo qui a du chien

Que l’on soit amateur de photo ou non, cette nouvelle exposition proposée à la Sucrière, est destinée à être accessible au plus grand nombre. "Cette exposition est à lire à travers trois dimensions : l’humour, l’émotion et l’humanité", précise Isabelle Benoît, la commissaire de l’exposition.

Une définition que l’on saisit dès la première salle, qui regroupe des photos en noir et blanc de l’artiste autour du thème des relations hommes-femmes. Difficile de ne pas rester scotcher devant l’une des œuvres les plus connues d’Elliott Erwitt, celle d’un couple qu’on voit s’embrasser dans un rétroviseur, avec la mer en toile de fond. Une photo prise en 1955 sur une plage de Californie et "qui n’a pas été mise en scène", comme l’avait confié son auteur. Puis on sourit devant ce couple de mariés nudistes, dont la femme ne porte qu’un voile et un porte-jarretelle.

La première partie de l’exposition est consacrée au travail en noir et blanc et plus intimiste effectué par le photographe. Divisée en huit thèmes, elle nous conduit à un sujet cher à Elliott Erwitt : les chiens. Tout est parti d’une commande faite par une marque de chaussures, menant l’artiste à se mettre au niveau du regard du chien pour apprécier les chaussures. Pour réaliser ses clichés, l’auteur raconte avoir régulièrement suivi des chiens et leurs maitres, avant d’aboyer pour provoquer un sursaut de l’animal afin d’obtenir de bonnes prises de vue.

Elliott Erwitt avait aussi un autre stratagème pour saisir le meilleur instant pour ses portraits : il s’armait d’un petit klaxon qu’il utilisait pour faire sursauter ces sujets afin d’attirer leur attention, de détendre l’atmosphère et obtenir des expressions plus naturelles.

L’exposition nous fait par ailleurs voyager au Brésil, à Paris, mais aussi en Russie, où le franco-américain s’est rendu à de nombreuses reprises en période de guerre froide.

Tour à tour photographe de presse, photographe d’entreprise ou encore photographe de mode, Elliott Erwitt propose également une série de clichés en couleur très diversifiés, qui viennent clôturer l’exposition.

Le visiteur pourra enfin se prendre au jeu et se prendre en photo avec différents accessoires mis à disposition, dont deux chiens en peluche, qui rappellent forcément la passion de l’artiste pour ces modèles à quatre pattes.

F.L.

Rétrospective Elliott Erwitt

Du 21 octobre 2023 au 17 mars 2024

Adulte : 16,50 euros

Tarif réduit : 14,50 euros

Moins de 11 ans : 11,50 euros

Moins de 6 ans : gratuit