Lyon : le musée des Confluences accueille une nouvelle exposition sur les forêts

L’exposition présente le travail réalisé par Vincent Munier, photographe et cinéaste animalier passionné. Elle propose des photographies et des vidéos réalisées par ce dernier, dans les forêts françaises et particulièrement dans celle des Vosges. Dans ce décor réalisé par le musée, une immersion totale en forêt se fait. Les clichés du photographe sont pris la nuit ou au petit matin, lorsque les animaux ont le champ libre. De ce fait, l’ambiance est sombre, comme au clair de lune.

Une exposition pour sensibiliser

Le but de la visite est de se sentir en immersion auprès de la faune. “ C’est la possibilité de prendre le temps d’observer de ressentir et de prendre conscience de la fragilité de nos forêts“, déclare Hélène Lafont-Couturier, directrice générale du musée des Confluences. L’évènement permet aussi de se positionner en tant qu’observateur et “invité“ dans ce milieu, à la rencontre de cette biodiversité de proximité. Pour la première fois, une visite en audio description est disponible afin d’accompagner les visiteurs en déficit visuel.

La directrice souligne également que le musée a retrouvé une bonne dynamique durant l’année 2023 et des chiffres semblables à ceux de 2019. Le musée a su séduire au niveau local puisque 62% de l’auditorat vient de la région. Aujourd’hui 55% des visiteurs ont moins de 30 ans et 4 visiteurs sur 5 viennent en famille ou entre amis. Des chiffres qui symbolisent l’aspect attrayant du lieu pour les jeunes.