Lyon : 10 bougies pour le musée des Confluences

© Bertrand Stofleth

A l'occasion de son dixième anniversaire, le musée des Confluences dresse son bilan et dévoile une programmation "populaire et festive" s'étalant sur six mois.

Depuis son inauguration, le musée a accueilli 6,5 millions de visiteurs et proposé 45 expositions temporaires.