Lyon : on a vu la nouvelle exposition au musée du cinéma et de la miniature

Le lancement a eu lieu ce mardi matin.

Le peintre et illustrateur américain Drew Struzan a réalisé les affiches de nombreux films cultes qui ont bercé le plus grand nombre.

Star Wars, Indiana Jones, Retour vers le futur, Harry Potter et encore tellement d’autres sont passés entre les mains de Drew Struzan.

"On a été bercé par l’imagerie de Drew Struzan sans connaitre la personne", affirme Julien Dumont, directeur du musée du cinéma et de la miniature de Lyon et fan de l’illustrateur.

Pour cette première mondiale, des œuvres originales de Drew Struzan et ses affaires comme ses crayons, ses carnets sont réparties dans 8 espaces du musée.

L’illustrateur au style inimitable, était le dernier grand artiste à réaliser des affiches traditionnelles sans passer par le numérique. L’exposition est accompagnée de vidéos et d’interviews où l’on retrouve tout le processus de création d’une affiche.

Pour agrémenter ces dernières, des pièces de tournages originales sont présentées. Masques, accessoires, décors, tout au sein du musée nous permet de nous replonger dans des atmosphères oubliées. Chaque pièce est associée à des explications et des anecdotes.

"Il n’y a aucune réplique au musée, ce sont vraiment tous les objets ayant servi aux tournages, aux acteurs ou aux productions", précise le directeur du musée.

Lors de la visite, on peut notamment retrouver l’affiche de Retour vers le futur 2 avec les fameuses Nike autolaçantes qui sont quasiment les seules au monde à être conservées ou encore la robe mythique de Bérénice Bejo dans The Artist.

Il parait même que dans quelques temps un des casques originaux de Dark Vador de L’empire contre-attaque arrivera au musée. C’est une pièce unique que personne ne possède en lieu privée, tout se trouve dans les studios de George Lucas.

Une première pour le grand public de découvrir l’envers du décor. "Le but est de pouvoir toucher du mythe en ramenant des objets originaux", conclut Julien Dumont.

Le musée du cinéma et de la miniature se trouve 60 rue Saint Jean dans le 5ème arrondissement et ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires de 10h à 19h.