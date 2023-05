Lyon : Nouvelle exposition au musée Jean Couty

C’est une exposition complètement inédite que le musée couvre, présentant une quarantaine d’artistes. S’ils ont bien tous un point commun, c’est leurs participations au Salon des peintres témoins de leur temps, de 1951 à 1982. Jean Couty en personne, en fut le lauréat en 1975.

Ce salon fut le plus visité de Paris durant des années et vaut sa réputation par ses centaines d’artistes exposants chaque année autour de thèmes ouverts, comme l’amour ou le bonheur.

Le musée Jean Couty se voit orner des œuvres de grands artistes, tels que Jean Jansem, Yves Brayer, François Desnoyers, Léger, Picasso et bien d’autres encore. De l’aquarelle, aux affiches et lithographies, passant par des dessins, les visiteurs seront en immersion totale avec une exposition riche et diversifiée.

"L’exposition remet en visibilité une figuration qui aujourd’hui retrouve sa place", affirme Lydia Harambourg, commissaire de l’exposition et historienne de l’art, qui a d’ailleurs beaucoup écrit sur les artistes présents.

Tous les grands maîtres du XXe siècle sont exposés, accompagnés, pour la plupart, de documents d’archives témoignant de la richesse du Salon des peintres témoins de leur temps.

L’exposition sera visible du mercredi au dimanche de 11h à 18h, 1 place Henri Barbusse dans le 9eme arrondissement de Lyon. Les visites guidées sont possibles pour les groupes de 12 à 30 personnes.

Immersion avec Lydia Harambourg qui nous en dit plus sur un tableau de l’exposition

Elle décide de nous présenter une œuvre de François Desnoyer, nommée "Sète". Cette huile sur toile est peinte l’année de création du salon, en 1951. Le peintre utilise le cubisme et une palette de couleurs vives et diversifiées. Cette vue panoramique nous permet d’identifier clairement ce que l’on voit. La perspective est abordée par rapport à la verticalité de la ville d’origine du peintre. Ce tableau progressif et très significatif permet de s’immiscer, d’une façon, dans la ville.