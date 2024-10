"Science Expériences" : un nouveau musée immersif ouvre ses portes à Lyon 

Le tout nouveau musée Science Expériences prend place dans le 2e arrondissement de Lyon et propose une approche originale de la science à travers de nouvelles technologies et des mises en scène interactives. Ouvert jusqu’à fin février 2025, ce musée pas comme les autres promet “aborder la science sous le prisme du divertissement, avec pour vocation d’étonner, de s’amuser, tout en se cultivant”.

Il sera ainsi possible de découvrir, les mystères de l'univers et les secrets de notre existence avec des outils comme la réalité virtuelle, le vidéo mapping et des présentations multisensorielles.

Ce parcours pédagogique, qui dure environ 1h30, transporte les visiteurs des profondeurs des abysses jusqu'aux confins de l’espace, en passant par des salles thématiques dédiées aux volcans, au corps humain, ou encore à l’électrostatique.

Infos pratiques :