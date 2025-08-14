Transports

Week-end de l'Assomption : départs et retours bien rouges à Lyon !

Week-end de l'Assomption : départs et retours bien rouges à Lyon !
Week-end de l'Assomption : départs et retours bien rouges à Lyon ! - LyonMag

Bison Futé n'est pas très optimiste pour l'état de la circulation sur les grands axes du pays ce week-end.

A l'occasion du week-end de l'Assomption, il voit rouge dans plusieurs cas.

Les départs sont à privilégier ce vendredi férié, puisque le drapeau vert a été hissé pour la France entière, tandis que les retours seront jaunes en Auvergne-Rhône-Alpes.

Samedi sera la journée la plus difficile. Lyon et ses grands axes vers le sud et les Alpes seront rouges, à la fois dans le sens des départs et celui des départs. D'ailleurs, toute la France sera rouge dans le sens des retours.

Dimanche, toujours du rouge pour Auvergne-Rhône-Alpes dans les deux sens.

Enfin, les difficultés sur les routes se poursuivront lundi. Les départs seront enfin verts dans la région, mais resteront rouges pour les retours de vacanciers.

Tags :

bison fute

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.