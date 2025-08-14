Week-end de l'Assomption : départs et retours bien rouges à Lyon !

A l'occasion du week-end de l'Assomption, il voit rouge dans plusieurs cas.

Les départs sont à privilégier ce vendredi férié, puisque le drapeau vert a été hissé pour la France entière, tandis que les retours seront jaunes en Auvergne-Rhône-Alpes.

Samedi sera la journée la plus difficile. Lyon et ses grands axes vers le sud et les Alpes seront rouges, à la fois dans le sens des départs et celui des départs. D'ailleurs, toute la France sera rouge dans le sens des retours.

Dimanche, toujours du rouge pour Auvergne-Rhône-Alpes dans les deux sens.

Enfin, les difficultés sur les routes se poursuivront lundi. Les départs seront enfin verts dans la région, mais resteront rouges pour les retours de vacanciers.