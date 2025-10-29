Fin des vacances scolaires et jour férié : Bison Futé voit orange en Auvergne-Rhône-Alpes

Bison Futé a dévoilé ses prévisions. La journée de vendredi est classée orange dans les deux sens.

Dans le sens des départs, il sera conseillé d’éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 17h à 19h et entre Orange et Marseille de 15h à 20h. On annonce également des ralentissements sur l’A46, sur le contournement Est de Lyon, de 15h à 20h.

Dans le sens des retours, mieux vaudra éviter l’A7 entre Orange et Lyon, de 14h à 18h et la Rocade Est de 13h à 18h.

Concernant les journées de samedi et de dimanche, Bison Futé ne prévoit pas de difficultés de circulation. Le week-end sera classé vert sur les routes.