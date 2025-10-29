Transports

Fin des vacances scolaires et jour férié : Bison Futé voit orange en Auvergne-Rhône-Alpes

Les routes risquent d’être chargées ce week-end, marqué par la fin des vacances scolaires de la Toussaint et par un samedi férié.

Bison Futé a dévoilé ses prévisions. La journée de vendredi est classée orange dans les deux sens.

Dans le sens des départs, il sera conseillé d’éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 17h à 19h et entre Orange et Marseille de 15h à 20h. On annonce également des ralentissements sur l’A46, sur le contournement Est de Lyon, de 15h à 20h.

Dans le sens des retours, mieux vaudra éviter l’A7 entre Orange et Lyon, de 14h à 18h et la Rocade Est de 13h à 18h.

Concernant les journées de samedi et de dimanche, Bison Futé ne prévoit pas de difficultés de circulation. Le week-end sera classé vert sur les routes.

