Trafic dense autour de Lyon : les axes à éviter pour le dernier chassé-croisé de l’été

Ce dernier week-end d’août, marqué par le retour des vacanciers avant la rentrée scolaire, s’annonce chargé sur les routes françaises.

Selon Bison Futé, la journée de ce samedi 30 août sera particulièrement difficile dans le sens des retours, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes et sur les grands axes du quart Sud-Est.

L’autoroute A7 concentrera l’essentiel des ralentissements : entre Marseille et Orange de 11h à 15h, et entre Orange et Lyon de 8h à 19h.

Le trafic sera également très dense sur l’A6 entre Lyon et Beaune de 11h à 19h. Dans le sens des départs, l’A7, la RN85 (Grenoble-Gap) et l’accès au tunnel du Mont-Blanc devraient également connaître de fortes perturbations.

Bison Futé recommande d’éviter certains créneaux pour limiter l’attente : ne pas emprunter l’A7 entre Lyon et Orange de 11h à 17h, ni l’A75 entre Clermont-Ferrand et Béziers entre 10h et 13h. Le contournement Est de Lyon (A46 et N346) est également à éviter de 12h à 15h.

Dimanche 31 août, la situation s’améliorera nettement. Seul le nord-ouest du pays restera classé en orange dans le sens des retours, avec des difficultés attendues sur l’A10, l’A11 et l’A13, notamment à l’approche de l’Île-de-France.