Vacances d’été : déjà du monde sur les routes de la région ce week-end

Et pourtant, il y aura du monde dès ce week-end sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes. Bison Futé hisse le drapeau orange ce vendredi au niveau national dans le sens des départs mais également celui des retours. Il est notamment recommandé d’éviter l’A7 entre Lyon et Marseille de 15h à 20h mais également l’A47 entre Saint-Etienne et Lyon de 15h à 18h.

Il s’agira de la seule journée marquée par d’importants ralentissements. C’est en effet le drapeau vert qui sera de sortie samedi comme dimanche sur l’ensemble du pays, à l’exception de l’Île-de-France orange samedi dans le sens des départs et dimanche dans le sens des retours.