Du monde annoncé sur les routes pour le long week-end du 11 novembre - DR

Il y aura du monde sur les routes ce week-end à l’occasion du pont du 11 novembre.

Bison Futé a dévoilé ses prévisions trafic. La journée de vendredi sera classée orange dans les deux sens en Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans le sens des départs, il sera conseillé d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange, de 15h à 19h. Dans le sens des retours, Bison Futé conseille aux automobilistes de ne pas emprunter l’A43 entre Chambéry et Lyon de 16h à 20h.

Si la circulation promet d’être fluide samedi, dimanche et lundi, Bison Futé hissera de nouveau le drapeau orange dans la région le mardi 11 novembre. Des bouchons sont annoncés sur l’A7 entre Orange et Lyon de 15h à 18h, sur l’A43 entre Chambéry et Lyon de 17h à 19h et sur l’A47 entre St Chamond et Givors de 17h à 20h.

avatar
Ouest tranquille le 05/11/2025 à 18:34
Ex Précisions a écrit le 05/11/2025 à 16h21

A quand le contournement ouest de Lyon pour fluidifier un peu ? Où loge Aulas et plus au nord au milieu du beaujolpif ;-)
A l'est c'est saturé depuis longtemps.

Pas de contournement à l'ouest : nous sommes tranquilles et voulons le rester. Le beaujolais est beau et le restera. Voilà, fin de la discussion.

Ex Précisions le 05/11/2025 à 16:21

A quand le contournement ouest de Lyon pour fluidifier un peu ? Où loge Aulas et plus au nord au milieu du beaujolpif ;-)
A l'est c'est saturé depuis longtemps.

