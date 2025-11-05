Du monde annoncé sur les routes pour le long week-end du 11 novembre

Bison Futé a dévoilé ses prévisions trafic. La journée de vendredi sera classée orange dans les deux sens en Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans le sens des départs, il sera conseillé d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange, de 15h à 19h. Dans le sens des retours, Bison Futé conseille aux automobilistes de ne pas emprunter l’A43 entre Chambéry et Lyon de 16h à 20h.

Si la circulation promet d’être fluide samedi, dimanche et lundi, Bison Futé hissera de nouveau le drapeau orange dans la région le mardi 11 novembre. Des bouchons sont annoncés sur l’A7 entre Orange et Lyon de 15h à 18h, sur l’A43 entre Chambéry et Lyon de 17h à 19h et sur l’A47 entre St Chamond et Givors de 17h à 20h.