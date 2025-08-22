Transports

Rouge-rouge-jaune : encore un week-end compliqué pour les retours de vacances

Rouge-rouge-jaune : encore un week-end compliqué pour les retours de vacances
Rouge-rouge-jaune : encore un week-end compliqué pour les retours de vacances - LyonMag

Avant-dernier week-end de retours de vacances.

Pour l'occasion, Bison Futé ne s'alarme pas outre-mesure.

Dans le Rhône, on commence avec un vendredi rouge sur les routes dans le sens des retours, tandis que le vert est de rigueur pour les chanceux qui partent en vacances.

Samedi, ça se complique, puisque l'intégralité de la France sera rouge, et même noire pour les départements méditerranéens. Côté départs, les routes de l'agglomération lyonnaises seront orange.

Enfin, ce dimanche est conseillé pour ceux qui doivent prendre le volant. Bison Futé hisse le drapeau vert côté départs, et orange côté retours. 

Tags :

bison fute

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.