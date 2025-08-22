Rouge-rouge-jaune : encore un week-end compliqué pour les retours de vacances

Pour l'occasion, Bison Futé ne s'alarme pas outre-mesure.

Dans le Rhône, on commence avec un vendredi rouge sur les routes dans le sens des retours, tandis que le vert est de rigueur pour les chanceux qui partent en vacances.

Samedi, ça se complique, puisque l'intégralité de la France sera rouge, et même noire pour les départements méditerranéens. Côté départs, les routes de l'agglomération lyonnaises seront orange.

Enfin, ce dimanche est conseillé pour ceux qui doivent prendre le volant. Bison Futé hisse le drapeau vert côté départs, et orange côté retours.