Auvergne-Rhône-Alpes : Bison Futé voit orange pour la suite des vacances de la Toussaint

La circulation promet d’être dense ce week-end pour le deuxième week-end des vacances de la Toussaint.

Vendredi, la journée sera classée orange dans les deux sens de circulation. Il sera conseillé d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange de 15h à 18h ainsi que l’A46 entre 16h et 20h. Dans le sens des retours, Bison Futé recommande d’éviter la Rocade Est entre 16h et 19h.

Samedi et dimanche, la circulation sera plus fluide. Le drapeau vert sera de sortie avant une nouvelle journée classée orange vendredi prochain.

bison fute

vacances de la Toussaint

prévisions de circulation

3 commentaires
On est au top du top le 23/10/2025 à 20:27
Ex Précisions a écrit le 23/10/2025 à 16h58

Sur leur site :
"Bison Futé, emblème du service public de l’information routière, s’appuie sur les Centres d’Ingénierie et de Gestion du Trafic (CIGT) des onze Directions Interdépartementales des Routes"
Pour dire quand il y a des vacances que ça va coincer, merci on sait... Chassés croisé juilletistes aoûtiens blablas etc...
Il n'y aurait pas beaucoup de dépenses inutiles de l'état là-dedans avec plein de gens payés à ne rien f... qui font des copier/coller chaque année ?? Je suis certain qu'ils ont déjà fait leurs prévisions à au moins 4 ans ;-)
J'exagère un peu, ils prennent peut-être en compte les travaux sur autoroute, mais pas sûr...

Le glandeur professionnel qui critique d'autres supposés glandeurs. Décidément il ose tout !

Hooo le 23/10/2025 à 18:04

Les français n'ont pas de fric,il paraît ! Et pourtant,ils partent vacances, grâce aux aides sociales,c'est à dire mes pépettes...

Ex Précisions le 23/10/2025 à 16:58

Sur leur site :
"Bison Futé, emblème du service public de l’information routière, s’appuie sur les Centres d’Ingénierie et de Gestion du Trafic (CIGT) des onze Directions Interdépartementales des Routes"
Pour dire quand il y a des vacances que ça va coincer, merci on sait... Chassés croisé juilletistes aoûtiens blablas etc...
Il n'y aurait pas beaucoup de dépenses inutiles de l'état là-dedans avec plein de gens payés à ne rien f... qui font des copier/coller chaque année ?? Je suis certain qu'ils ont déjà fait leurs prévisions à au moins 4 ans ;-)
J'exagère un peu, ils prennent peut-être en compte les travaux sur autoroute, mais pas sûr...

