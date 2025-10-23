Auvergne-Rhône-Alpes : Bison Futé voit orange pour la suite des vacances de la Toussaint

Vendredi, la journée sera classée orange dans les deux sens de circulation. Il sera conseillé d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange de 15h à 18h ainsi que l’A46 entre 16h et 20h. Dans le sens des retours, Bison Futé recommande d’éviter la Rocade Est entre 16h et 19h.
Samedi et dimanche, la circulation sera plus fluide. Le drapeau vert sera de sortie avant une nouvelle journée classée orange vendredi prochain.
Sur leur site :Signaler Répondre
"Bison Futé, emblème du service public de l’information routière, s’appuie sur les Centres d’Ingénierie et de Gestion du Trafic (CIGT) des onze Directions Interdépartementales des Routes"
Pour dire quand il y a des vacances que ça va coincer, merci on sait... Chassés croisé juilletistes aoûtiens blablas etc...
Il n'y aurait pas beaucoup de dépenses inutiles de l'état là-dedans avec plein de gens payés à ne rien f... qui font des copier/coller chaque année ?? Je suis certain qu'ils ont déjà fait leurs prévisions à au moins 4 ans ;-)
J'exagère un peu, ils prennent peut-être en compte les travaux sur autoroute, mais pas sûr...