Auvergne-Rhône-Alpes : Bison Futé voit orange pour la suite des vacances de la Toussaint

Vendredi, la journée sera classée orange dans les deux sens de circulation. Il sera conseillé d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange de 15h à 18h ainsi que l’A46 entre 16h et 20h. Dans le sens des retours, Bison Futé recommande d’éviter la Rocade Est entre 16h et 19h.

Samedi et dimanche, la circulation sera plus fluide. Le drapeau vert sera de sortie avant une nouvelle journée classée orange vendredi prochain.