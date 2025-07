Départs en vacances : les axes à éviter ce week-end en Auvergne-Rhône-Alpes

La circulation s’annonce une nouvelle fois compliquée ce week-end sur les routes. Bison Futé a dévoilé ses prévisions avec au bout de nombreuses difficultés.

Le drapeau rouge sera de sortie dès ce vendredi dans le sens des départs avec un trafic chargé sur tout le pays. Les ralentissements sont notamment attendus dans la Vallée du Rhône mais également sur l’A75 et l’A46.

Bison Futé hissera de nouveau le drapeau rouge pour les départs en vacances avec toujours des bouchons sur l’A7, l’A75, l’A9, l’A61 et à l’entrée du tunnel du Mont-Blanc. La patience sera de mise dès les premières lueurs du jour jusqu’en début de soirée. Le conseil est de prendre la route ce dimanche, journée classée verte dans le sens des départs.

Du côté des retours, la région Auvergne-Rhône-Alpes sera relativement épargnée ce vendredi et ce samedi avec un drapeau vert. En revanche, Bison Futé voit orange dans la région pour la journée de dimanche avec des embouteillages (encore et toujours) sur l’A7, l’A9, l’A54, l’A43 et à l’entrée du tunnel du Mont-Blanc.