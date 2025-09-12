Un train percute une personne, la circulation interrompue entre Lyon et Grenoble

La circulation des trains est interrompue ce vendredi matin entre Lyon et Grenoble dans les deux sens. En cause : un accident ayant eu lieu un peu avant 7h au niveau de L’Isle-d’Abeau en Isère. Un train a percuté une personne.
Selon la SNCF, le trafic pourrait reprendre à 9h30. Des retards sont en cours à la gare de la Part-Dieu à Lyon. A noter que des trains en direction de Chambéry sont détournés par Ambérieu-en-Bugey.
🚦#FlashinfoTERAURA 8h : la circulation des trains est fluide sur l'ensemble de la région avec quelques retards à signaler.— SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) September 12, 2025
entre Chambé et Grenoble , ca roule normalementSignaler Répondre
Encore, et encore le même titre réducteur "la circulation est interrompue entre Lyon et Grenoble", pas entre Grenoble et Chambéry.Signaler Répondre
Pourtant les lignes Lyon Chambéry et Lyon Grenoble ont un trajet commun en voies doubles jusqu’à Saint-André le Gaz en Isère.
Tout incident concernant cette portion a des incidences identiques sur le trafic des 2 itinéraires.
C’est seulement après Saint-André-le-Gaz que la distinction se fait: une voie unique jusqu’à la banlieue de Chambéry, une autre voie unique jusqu’à Fontaine pour Grenoble
Sur la ligne Chambéry Lyon outre les TER 🚂 passent, à l’année, des TGV 🚅 et les "Frecciarossa" 🚝 de la compagnie italienne "Trenitalia" pour le trajet Milan Paris dont la SNCF interdit de faire du "cabotage", c’est à dire de prendre des voyageurs entre la frontière italienne et Paris.
De plus, depuis 1860 Grenoble est dépendante de la direction générale SNCF de Chambéry et non l’inverse.
Certes, Il est bien indiqué que pour Chambéry Il existe une autre possibilité par la ligne passant par Ambérieu-en-Bugey dans l’Ain, mais il n’est pas fait mention de la lenteur, si elle l’est, de sa mise en place. Et pour ceux qui avaient la mauvaise idée de monter ou s’arrêter dans les stations intermédiaires entre Saint-André-le-Gaz et Chambéry. Pour eux bonjour l’aventure!
Quelqu'un se prend un train mais aucune mention de son sort, l'important c'est l'heure de reprise du trafic ?Signaler Répondre
Bon bah.. disons qu'il leur manque autant d'humanité qu'il vous manque d'intelligence.. c'est sûrement à des gens comme vous qu'ils s'adressent.
Dans les deux cas vu le niveau c'est pas compliqué de faire mieux.
'Selon le conducteur du train, la victime, une femme, était au milieu des voies ferrées. Il a aussitôt actionné son avertisseur sonore ainsi que le freinage d'urgence. Cependant, le choc a été inévitable et la personne est décédée sur le coup. Pour le moment, celle-ci n'a pas encore été identifiée.'Signaler Répondre
Autant aucun train ne percute personne qui ne soit sur la voie..Signaler Répondre
Autant on ne se demande même pas comment va la personne.. ça suffit à arrêter le trafic mais il n'y a pas de "bilan humain".. les équipes spécialisées interviennent pour rétablir le trafic.. drôle de communication de la SNCF.
