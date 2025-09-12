Un train percute une personne, la circulation interrompue entre Lyon et Grenoble

La circulation des trains est interrompue ce vendredi matin entre Lyon et Grenoble dans les deux sens. En cause : un accident ayant eu lieu un peu avant 7h au niveau de L’Isle-d’Abeau en Isère. Un train a percuté une personne.

Selon la SNCF, le trafic pourrait reprendre à 9h30. Des retards sont en cours à la gare de la Part-Dieu à Lyon. A noter que des trains en direction de Chambéry sont détournés par Ambérieu-en-Bugey.