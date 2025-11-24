Du 6 au 9 janvier 2026, le CES de Las Vegas, plus grand salon mondial dédié aux nouvelles technologies, ouvrira une nouvelle fois ses portes. Télévisions, PC, objets connectés, IA, robotique, mobilité… le rendez-vous est devenu incontournable pour les entreprises innovantes du monde entier. Pour la Région Auvergne–Rhône-Alpes, présente depuis plusieurs années, l’enjeu est immense afin d’exister sur une scène mondiale ultra-compétitive.

Pour Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : "C’est une portée majeure. Cela nous permet d’offrir de la visibilité aux entreprises et de montrer la place de la région dans un écosystème mondial où nous avons une véritable concentration de savoir-faire et d’innovation", a-t-il expliqué. Dans un contexte économique tendu, cette présence prend d’ailleurs un sens particulier : "C’est une chance pour notre région, dans un contexte où l’activité subit des contraintes fortes. Le CES, c’est une expérience, vous partez avec des idées et vous revenez avec des projets", a continué le responsable de la collectivité régionale.

Pour Stéphanie Pernod, vice-présidente déléguée à l’économie et au numérique, la force de la Région : "La puissance qu’amène la région, c’est la puissance collective. Nos entreprises ont des qualités propres, mais nous leur offrons un stand autonome où elles sont visibles et peuvent collectivement montrer qu’elles sont puissantes", a-t-elle déclaré.

Un soutien essentiel pour convaincre partenaires, investisseurs et prospects. La vice-présidente rappelle aussi l’enjeu national : "Si vous délivrez un produit qui est inventé et produit chez nous, vous travaillez la souveraineté française".

Au fil des éditions, la présence régionale s’est structurée. Un élément que Fabrice Pannekoucke a annoncé : "Nous avons trouvé une certaine maturité. Il n’y a pas d’autre région qui ait une visibilité avec un pavillon entier sous ses couleurs".

Parmi les entreprises qui feront le déplacement, Kerquest, de Savoie, compte franchir un cap décisif. Son représentant, Yann Boutant, voit dans l’événement un véritable tournant : "Pour nous, c’est une opportunité de prendre un virage, quitter la phase où l’on mettait au point une technologie pour entrer dans une phase où elle doit exister et s’imposer internationalement".

Kerquest, aujourd’hui centré sur le domaine du luxe, ambitionne d’élargir son marché : "On veut aller vers des verticales variées et s’intéresser à des domaines plus marketing".

“Une fierté”, selon la région, qui permettra donc aux entreprises de briller sur la scène internationale.

La liste des entreprises du Rhône qui seront présentes au CES 2026 :

- Allergen Alert

- Artifeel

- Clear Surgery

- DECQ

- H&B Materials

- HKN Corporation

- Live Vendor

- Lulucode

- Mimo Detect

- Onyl Rocks Vigidomaine

- Swiift