Moins d’argent de poche pour les adolescents d’Auvergne-Rhône-Alpes

Combien les adolescents vont-ils toucher d’argent de poche cette année ? C’est le sujet du baromètre réalisé pour la 6e année consécutive par le Teenage Lab de Pixpay, carte de paiement pour les adolescents de 8 à 18 ans copilotée par les parents.

En Auvergne-Rhône-Alpes, les adolescents touchent en moyenne 27 euros par mois. C’est un peu plus que la moyenne nationale qui s’établit à 26 euros par mois. "Mais au-delà des montants, les usages se transforment : 51% des ados se disent favorables à la disparition du cash, tandis que 49% restent attachés aux pièces et aux billets, qu’ils considèrent plus concrets et rassurants", indique également le baromètre.

A noter que la région Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des plus généreuses en matière d’argent de poche, bien loin devant la Bretagne (23 euros par mois) mais quand même loin de la Corse (38 euros par mois).