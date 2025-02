Bison Futé annonce une circulation "très difficile" ce week-end en région lyonnaise

Un nouveau week-end de galère se profile sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes. En cause ? La fin des vacances de la zone C et la suite des congés de février pour la zone A dont fait partie l’académie de Lyon.

Bison Futé voit orange dès ce vendredi dans la région dans les deux sens de circulation avec notamment des ralentissements attendus entre 17 heures et 20 heures sur l’A43 entre Lyon et Chambéry.

La journée de samedi sera sans surprise la plus compliquée. Bison Futé met d’ailleurs en avant "la journée la plus encombrée sur les axes desservant les stations alpines". Le drapeau sera rouge en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs, orange pour les retours.

A noter que la journée de dimanche est classée verte dans les deux sens de circulation.