Retour du pont de l’Ascension : trafic très difficile autour de Lyon ce dimanche

Les automobilistes devront s’armer de patience ce dimanche 1er juin. La circulation sera très difficile dans le sens des retours, avec une journée classée rouge sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, selon Bison Futé.

Les grands axes seront fortement encombrés, notamment l’autoroute A7, très fréquentée entre Marseille et Orange de 10h à 17h, puis entre Orange et Lyon de 12h à 19h. Le tunnel du Mont-Blanc, point de passage stratégique entre la France et l’Italie, est quant à lui classé rouge de 10h à 23h.

Dans son bulletin, Bison Futé prévient : "Dimanche 1er juin, dans le sens des retours, la journée est classée rouge au niveau national et même noire dans le Grand Ouest. […] Au départ de l’arc méditerranéen, les autoroutes A7, A9, A61 seront particulièrement fréquentées, tout comme le tunnel du Mont-Blanc en région Auvergne-Rhône-Alpes."

Les usagers sont aussi invités à consulter en temps réel les conditions de circulation avant de prendre la route.