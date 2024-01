Pôle des musées d’art de Lyon : la fréquentation 2023 a augmenté

Formant le pôle des musées d’art de Lyon, le musée des Beaux-Arts et le musée d’art Contemporain ont sorti leur bilan 2023, qui se dresse plutôt positivement.

En un an le musée des Beaux-Arts a augmenté sa fréquentation de 17% avec un total de 343 160 visiteurs et ses collections permanentes ont suscité l’intérêt de 81 % des visiteurs. C’est un succès notamment dû aux semaines gratuites en août et en septembre instauré par la Ville de Lyon et lors de la Coupe du monde de Rugby.

Alors qu’en 2022, 108 484 visiteurs ont été recensés au MAC, on en compte seulement 75 000 pour 2023. Cette forte baisse est surement due à la fermeture du musée du 10 juillet dernier au 21 septembre pour travaux de montage.

Cependant, le musée d’art contemporain avait pour objectif de rajeunir sa cible avec la création de nocturnes, de conférences et des collaborations, et c’est pari réussi. En effet, la fréquentation 2023 du musée est composée à 40% de moins de 26 ans.

L’année dernière le musée d’art contemporain a connu un succès grâce aux expositions Incarnations acte 1 et 2 alors que le musée des Beaux-Arts a organisé 7 expositions différentes.

Pour 2024, le pôle d’art de Lyon prévoit une programmation riche avec une dizaine d’expositions différentes. La nouvelle saison s’ouvre sur Sylvie Selig avec "River of no Return", qui dévoilera l’immense peinture acquise grâce à une souscription publique rassemblant 275 donatrices et donateurs au MAC, ainsi que "Ré-accrochage des chefs d’œuvre de la collection d’art moderne", à partir de février pour le musée des Beaux-Arts.