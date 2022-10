Région Auvergne-Rhône-Alpes : 875 000 € pour acquérir et restaurer des œuvres pour les musées 

Ces aides vont permettre aux musées de se procurer ou de restaurer des œuvres.

Durant les années précédentes, de 2018 à 2022, ce sont entre 700 000 et 1 million d’euros qui ont été consacrés chaque année pour les mêmes missions.

Ethnologie, beaux-arts, art contemporain, arts décoratifs, archéologie ou encore sciences et techniques, les projets sont très divers.

Ainsi, des œuvres comme un ensemble de photographies contemporaines pour le musée d’Art et Archéologie d’Aurillac ou encore une tapisserie du XVIIe siècle, Les bergers et les bergères découvrent le temple d’Astrée, pour le musée de La Bâtie d’Urfé à Saint-Étienne-Le-Molard ont été acquises. Les aides pour ces deux œuvres s’élèvent respectivement à 11 700 € et à 24 000 €.

Concernant les restaurations, l’œuvre de Louis Jacques Durameau, Combat d'Entelle et de Darès pour le musée Mandet de Riom a été restauré grâce à une aide de 11 300 €.