Subventions à la culture : la Région Auvergne-Rhône-Alpes continue de les diminuer

Un choix politique peu surprenant, Laurent Wauquiez ayant déjà annoncé sa volonté d’une meilleure répartition et par conséquent de retirer de grosses sommes aux grands établissements culturels. Lors de la commission régionale présidée par Stéphanie Pernod, 1e vice-présidente de la Région, de nouvelles coupes ont été actées et ne devraient pas faire beaucoup d’heureux.

Au-delà de la suppression totale des subventions au Théâtre nouvelle génération à cause d’une tribune de Joris Mathieu, directeur du théâtre, qui est restée en travers de la gorge de Laurent Wauquiez et la surprenante hausse de budget pour quelques festivals, la Région continue sur sa lancée. Ainsi, des lieux majeurs et incontournables voient leurs subventions diminuer comme l’Institut Lumière qui perd 150 000 euros ou la Biennale d’art contemporain qui perd quant à elle 50 000 euros. Idem pour les festivals Regards croisés et Lyon BD festival qui devront faire respectivement sans 9850 et 12 750 euros.

Huit euros par habitant contre douze en moyenne

Lors de cette commission, d’autres établissements ont également été fixés par rapport aux précédentes baisses de subvention en 2022. Ainsi, le Théâtre national populaire de Villeurbanne, les Nuits sonores ou le théâtre de la Croix-Rousse ne récupéreront pas ce qu’ils ont perdu l’année dernière. Ce qui a été le cas de l’Opéra de Lyon pourtant puisque la Région avait dans un premier temps supprimé 500 000 euros d’aides en 2022 avant de se féliciter d’en rajouter plus de deux millions en 2023. Une belle somme qui témoigne tout de même d'une politique qui ne sait pas vraiment où se placer.

Et malgré ça, ce n’est toujours pas la fin des coupes budgétaires puisque d’autres acteurs culturels ne sont toujours pas fixés, comme la Maison de la culture de Grenoble qui est encore en attente. Si Laurent Wauquiez se targue de vouloir redistribuer les subventions, la Région Auvergne-Rhône-Alpes ne dépense déjà que huit euros par habitant dans le secteur de la culture tandis que la moyenne nationale tourne autour des douze euros. En comparaison, c’est trois fois moins comparé aux Hauts-de-France.