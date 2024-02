Auvergne-Rhône-Alpes : volte-face de Laurent Wauquiez sur la ZAN, l'opposition se gausse

Alors qu'il s'érigeait en opposant à la ZAN (zéro artificialisation nette), Laurent Wauquiez indique dans un courrier adressé aux maires d'Auvergne-Rhône-Alpes qu'il va finalement respecter le dispositif issu de la loi climat et résilience.

"Si nous continuons de suspendre la procédure d’intégration du ZAN, nous risquons d’une part de perdre ces acquis, d’avoir moins d’hectares disponibles et plus de contraintes administratives, et d’autre part de voir arriver des contentieux sur toutes les décisions que nous prendrons et tous les actes d’urbanisme que vous prendrez", se justifie le président de la Région, qui précise avoir toutefois réussi à obtenir un "infléchissement du gouvernement sur les différents points d'alerte".

Une précision qui a fait bondir le ministère de la Transition écologique, qui dément toute modification de la ZAN sur impulsion de Laurent Wauquiez, tout en reconnaissant des échanges avec Christophe Béchu.

Najat Vallaud-Belkacem et le groupe d'opposition socialiste ont sauté sur l'occasion pour critiquer ce feuilleton.

"Face à la perspective d'une mise sous tutelle préfectorale, Laurent Wauquiez a finalement fait volte-face dans son courrier du 19 février 2024 à l’adresse des maires. Il a tenté de justifier ce revirement en prétendant avoir obtenu des concessions du gouvernement. Cependant, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a rapidement démenti les affirmations de Laurent Wauquiez trop rapidement envoyées à la presse et aux élus locaux", se gaussent les socialistes dans un communiqué.

"En agissant de la sorte, Laurent Wauquiez a abaissé les fonctions de président de Région puisqu’il n’a rien obtenu de la part du gouvernement. En s'écartant des valeurs républicaines et en agitant le miroir aux alouettes auprès des élus locaux, Laurent Wauquiez met en lumière son irresponsabilité et son utilisation opportuniste des enjeux environnementaux à des fins politiques", conclut l'ancienne ministre de l'Education.

Pour rappel, le dispositif ZAN donne aux différentes collectivités les pouvoirs de réduire de 50% la consommation des espaces naturels et agricoles, ainsi que le rythme d'artificialisation des sols d'ici 2030 par rapport à la période 2011-2021.