Auvergne-Rhône-Alpes parmi les régions les plus généreuses… en pourboire !

C’est ce qui ressort d’une étude menée par sunday, le leader du paiement au restaurant. Si les Français ne sont pas réputés pour leur générosité, l’entreprise a voulu savoir s’il s’agissait d’une idée reçue.

Parmi les chiffres à retenir de cette étude : le pourboire laissé qui est en moyenne de 5,8% du montant de l’addition. C’est d’ailleurs une table sur cinq qui décide de faire un geste à la fin du repas.

Du côté des régions les plus généreuses, Auvergne-Rhône-Alpes figure en bonne position avec un pourboire laissé pour 22% des tables et une part de 5,8% de l’addition. C’est dans le sud qu’on donne le plus à la fin du repas : Provence-Alpes-Côte d’Azur arrive en tête avec un pourboire donné dans un tiers des cas. L’Occitanie et la Normandie complètent le top 3 tandis qu’Auvergne-Rhône-Alpes est au pied du podium.

Notre région prend cependant la première place pour une catégorie ; celui du plus gros pourboire enregistré depuis le début de l’année. Ce dernier s’élève à 112 euros dans un restaurant d’Auvergne-Rhône-Alpes.