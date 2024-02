Lyon : sept restaurants dans la liste des 100 meilleures tables de France de "TheFork"

Quelles sont les meilleures tables de France ? "TheFork" propose une réponse à cette question en ce début de mois de février avec la publication de son classement des 100 meilleurs restaurants français.

Si les trois premières places sont occupées par des établissements parisiens (Les Rupins, Comme Chai Toi et l’Auberge de Venise), sept restaurants lyonnais figurent dans la fameuse liste.

C’est le cas de L’Ecume (14e), du Casse Museau (39e), de L’Etage (51e), de Malva (52e), du Bouche B (82e), de Table et Partage (83e) et du Passe Temps (92e).

Un classement lyonnais est également à découvrir avec Petit Osaka Lyon, Nacre et Café Terroir qui complètent le Top 10.

"Ce classement sera mis à jour chaque mois en fonction de la moyenne des évaluations, des avis vérifiés et des volumes de réservation des six mois précédents. Sur TheFork, seuls ceux qui ont honoré leurs réservations peuvent noter l’établissement et laisser un avis", précise la plateforme dans un communiqué.

La liste est donc susceptible d’évoluer dès le mois prochain avec peut-être de nouvelles tables lyonnaises à découvrir.