Lyon : événementiel, vaccination, marketing, les jobs étudiants les mieux payés

Pour faire cette étude, la plateforme s’appuie 3200 jeunes indépendants et 13000 prestations entre le 1e septembre et le 15 novembre. Pendant ces deux mois et demi, les étudiants lyonnais ont travaillé en moyenne cinq heures par semaine pour un revenu moyen de 15 euros de l’heure.

Logiquement, les secteurs les mieux payés sont révélateurs des besoins actuels. Sur les dix jobs les mieux payés, la vaccination Covid occupe la première place. Même si le boulot est réservé aux étudiants en santé, le taux horaire moyen est de 24 euros. Le dépistage Covid fait aussi partie de la liste, en 10e place, pour un taux de 18 euros par heure.

Commerce, événementiel, marketing

Le secteur du commerce est très présent puisqu’il représente à lui tout seul quatre métiers sur dix : commis de cuisine, gestion de caisse, service en salle et hôtessariat qui sont tous à 18 euros.

Le reste de la liste est complétée par la coordination d’évènements (21 euros/h), le street marketing, la préparation de commande et conseiller de vente, tous à 19 euros par heure.

Cette liste est plus ou moins en raccord avec les jobs étudiants les plus recherchés par les entreprises à Lyon. On retrouve ainsi le dépistage Covid, le street marketing ou l’hôtessariat. Certains métiers très demandeurs ne figurent pour autant pas dans les jobs les plus payés comme la manutention, le bricolage ou l’animation commerciale.