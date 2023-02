Les passagers lyonnais dans les Uber, de bons élèves mais peuvent mieux faire

Si la ville de Lyon a au moins le mérite de ne pas être dernière, elle est tout de même à la 17e place, juste devant Paris. Avec une moyenne plus que correcte de 4,79/5, Lyon est encore assez loin de Perpignan et sa moyenne de 4,85/5. Les clients sudistes font d’ailleurs partie des plus agréables puisque Avignon obtient aussi la note de 4,85/5, Toulon obtient 4,84/5 et Montpellier obtient 4,83/5.

Une bonne nouvelle nationale tout de même car les Français semblent être plus agréables. La moyenne globale de 2022 est de 4,78/5, une belle augmentation par rapport à la note de 4,76/5 en 2021.

Pour ceux qui prennent régulièrement des Uber, les chauffeurs donnent quelques conseils pour obtenir la meilleure note possible. L’évidence est d’être poli, respectueux et ponctuel. Ensuite, il est important de ne pas fumer, manger et boire dans les véhicules. Enfin, même si ce n’est pas obligatoire, les chauffeurs apprécient quand les clients font la discussion et qu’ils ne claquent pas la porte en sortant de la voiture.

Ne reste plus qu’aux Lyonnais maintenant de faire remonter la note pour 2023.