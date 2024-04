Patrimoine religieux : une église du Rhône retenue pour la collecte nationale

Cette souscription nationale avait été annoncée en septembre dernier par Emmanuel Macron. Son objectif ? Aider les communes de moins de 10 000 habitants à préserver leurs édifices religieux à l’exemple des églises, des chapelles, des temples ou encore des synagogues.

La liste des 100 premiers édifices religieux retenus a été communiquée ce vendredi par la Fondation du patrimoine. En Auvergne-Rhône-Alpes, douze sites ont été sélectionnés dont un dans le Rhône. Il s’agit de l’église Saint-Jean-Apôtre de Régnié-Durette. "L'église nécessite un certain nombre de travaux de restauration suite à l'apparition de fissures plus ou moins importantes à l'intérieur et à l'extérieur de l'édifice. La façade ouest est également très dégradée par les intempéries (pierre noircies, sculptures dégradées, fissure du proche...)", explique la Fondation du patrimoine sur son site internet. Le montant des travaux ayant débuté en 2023 est estimé à 307 700 euros ; 6840 euros ont pour l’instant été récoltés dans le cadre de la collecte.

La Fondation a en tout besoin de 15 millions d’euros pour sauver ces 100 premiers édifices. "A ce jour, plus de 12 000 donateurs ont déjà apporté plus de 2,3 millions d’euros à la collecte. Mais l’appel aux dons se poursuit pour collecter les 12,7 millions d’euros manquants sur le site de la Fondation du patrimoine", peut-on lire dans un communiqué.