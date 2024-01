Lyon classée 7e meilleure ville dans le monde pour manger à petit prix

D’après un classement établi par l’agence de référencement britannique Digitaloft et le site canadien SpinGenie, Lyon est la 7e meilleure ville dans le monde pour manger à petit prix. Avec 434 établissements abordables décomptés, pour un nombre de 8,3 restaurants à bas prix pour 10 000 personnes, Lyon n’est pourtant pas proportionnellement le leader français. Logiquement, c’est le chiffre proportionnel qui est retenu et non le nombre total d’enseignes.

La capitale des Gaules est devancée par Paris et Aix-en-Provence, respectivement classées 5 et 6es, avec 11,1 et 10,6 restos abordables pour 10 000 personnes. Ce classement, qui met en tête la ville de George Town en Malaisie, prend en compte : "une série de facteurs allant du prix moyen d'une visite dans un restaurant aux meilleurs plats, révélant ainsi les meilleures villes gastronomiques du monde. L'étude s'est également penchée sur les villes qui comptent le plus grand nombre de restaurants bon marché".