Lyon : un nouveau restaurant gastronomique et 100% végétarien en version street food

Il propose de la gastronomie végétarienne haut de gamme mais accessible en version street food. Ce restaurant est le troisième projet de Thomas Bouanich, qui a ouvert son premier établissement "Victoire et Thomas"en 2017, puis "Culina Hortus" en 2018. C’est dans la continuité de ce dernier projet que s’inscrit "Culina In Via". Sandwichs végétariens cuisinés avec des accompagnements et recettes qui évolueront au fil des saisons et des envies, c’est ce qui attend les clients.

Du côté des recettes, le restaurant propose comme base un céleri de la région, rôti durant 12h à la broche, agrémenté de mayonnaise à l’ail rôti, fromage frais, herbes et yuzu, harissa maison, jeunes pousses d’épinard, légumes croquants et oignon cébette ou avec Scamorza fumée. Ou encore une piperade, fromage frais au piment d’Espelette, salade de pois chiche aux herbes et citron, mélange de roquette et persil, coulis de poivrons.

Comme accompagnements Thomas Bouanich propose du quinoa aux herbes et agrumes, des légumes croquants, du guacamole onctueux, avec mélange de fleurs et herbes. La crique devient un rapé de pomme de terre aux herbes, Sarasson (fromage frais du Forez à l’ail et fines herbes) sont disponibles, entre autres.

"Culina In Via"au 24 rue Ferrandière, 69002 Lyon. Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h à partir du 15 septembre. Sur place ou à emporter.