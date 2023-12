"Clairefontaine" de la gastronomie : une ouverture prévue en 2026 à Écully

Après avoir été annoncé par Laurent Wauquiez et Emmanuel Macron il y a maintenant plus de 2 ans, le "Clairefontaine" de la gastronomie commence (enfin) à se dévoiler. Ce centre ayant comme objectif de former les chefs aux concours gastronomiques les plus prestigieux à l’exemple du Bocuse d’Or devrait ouvrir ses portes début 2026 à Écully, plus précisément sur le même site où se trouve l’institut Lyfe (anciennement institut Paul Bocuse).

Le montant de ce "Clairefontaine" de la gastronomie est estimé à 23 millions d’euros, dont 15 millions d’euros de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 8 millions d’euros venant de l’Etat, rapporte le Progrès. Les statuts du projet, un groupement d’intérêt public (GIP), seront soumis au vote au cours de la prochaine assemblée plénière de la Région en mars prochain avec au bout le début de travaux fin 2024.

Des concours nationaux pourraient également se dérouler sur place dès l’année prochaine.