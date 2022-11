Lyon, meilleure destination gastronomique de France selon la Liste

Le guide a révélé les destinations de l’année 2023 ce mardi. Lyon remplace ainsi Marseille qui était lauréate en 2022. La Liste décrit la ville comme "la capitale du bon goût". Elle insiste notamment sur les restaurants lyonnais : "Les bouchons qui sont l’âme de la gastronomie lyonnaise continuent de côtoyer les grandes institutions."

Le guide met particulièrement en avant les chefs Joseph Viola (Daniel et Denise) et Tabata et Ludovic Mey (Les Apothicaires).

Le guide conclut en déclarant que Lyon est "une ville bouillonnante et gourmande, plus entreprenante que jamais".