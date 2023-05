Lyon : le restaurant étoilé Prairial ferme ses portes

Après huit ans d’aventure à partager son univers et celui des producteurs et artisans alentours, le chef Gaëtan Gentil annonce la fermeture de son restaurant le 1er juillet. Prairial se situe dans le 1er arrondissement de Lyon. Ouvert en 2015, il a été distingué d’une étoile par le Guide Michelin. L’engagement de Gaëtan Gentil pour l’écologie a également été salué par l’étoile verte du guide.

C’est sa formation avec des grands chefs de renom tels que Jean François Piège, Yannick Alléno ou encore Emmanuel Renaut ainsi que son enfance passée à la campagne qui ont créé chez lui cet amour des produits de qualité et ce respect de la nature. Ouvrir Prairial était un rêve pour le chef.

Après huit belles années, Gaëtan Gentil souhaite désormais écrire un nouveau chapitre. "Ce n’est pas la fin de notre aventure. Nous aurons plaisir de vous donner rendez-vous dès cet automne dans un nouveau lieu plus propice à nos ambitions et à notre souhait d’aller plus loin dans l’expérience Prairial. Nous vous invitons dès à présent à suivre notre actualité sur la page Instagram de notre nouveau projet", a-t-il annoncé sur ses réseaux sociaux.