Lyon : les chefs étoilés ont reçu leurs plaques Michelin ce lundi

Le grossiste METRO a réuni les chefs étoilés dans le 2ᵉ arrondissement de Lyon pour leur remettre leurs plaques Michelin. En tout, 26 chefs ont reçu une plaque récompensant leur une à deux étoiles. Les 17 chefs lyonnais qui ont bénéficié de la nouvelle distinction du guide, le "Bib Gourmand", étaient également conviés pour recevoir leur prix.

Un seul nouveau restaurant lyonnais rentre dans la célèbre course aux étoiles cette année : La Mutinerie. Situés dans le 6ᵉ arrondissement de Lyon, le chef Nicolas Seibold et son associé Thomas Brignard (photo avec leur apprenti) proposent une cuisine qui met en valeur des produits régionaux.

Cela fait maintenant 8 ans, depuis 2016, que le grossiste METRO est en partenariat avec le guide Michelin pour récompenser les chefs cuisiniers qui sont aussi ses clients. Il finance les plaques Michelin puis effectue un tour de France pour remettre leurs prix aux 630 restaurants étoilés cette année ainsi qu’aux 418 récompensés par le Bib Gourmand. En tout, 1048 établissements ont été distingués par le guide Michelin parmi 165 000 en France.

METRO se rapproche des chefs depuis environ 20 ans. "On est plus qu’un simple grossiste. Les chefs viennent dans nos 99 halles partout en France pour s’approvisionner. Lorsqu’ils cherchent un produit bien précis que l’on n’a pas, on œuvre pour leur dénicher précisément ce qui manque à leur nouvelle recette", explique la chargée de communication du groupe.

METRO œuvre pour créer ce lien entre les producteurs de toute la France et les chefs en demande de bons produits. Le grossiste propose aussi d’autres services comme des livraisons régulières aux chefs ou encore de l’accompagnement pour aider les jeunes restaurateurs…

M.P.