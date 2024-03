Guide Michelin : ce restaurant de Lyon va perdre son unique étoile

Alors que la cérémonie de l’édition 2024 du Guide Michelin se déroulera dans maintenant deux semaines à Tours, le Guide rouge a dévoilé en ce début de semaine une liste de tables rétrogradées ou sortant de la sélection. Elles sont au nombre de 31 avec 28 rétrogradations et 3 sorties définitives.

Un restaurant de Lyon est concerné par cette mauvaise nouvelle du Guide Michelin. Il s’agit de la Cour des Loges dans le quartier du Vieux Lyon. Il faut dire que l’établissement du chef Anthony Bonnet est actuellement en travaux dans le cadre d’une rénovation. C’est la raison pour laquelle le restaurant n’a pas pu accueillir de clients ces derniers mois justifiant la décision de rétrogradation du célèbre guide.

Anthony Bonnet n’avait pas manqué de nous confier en novembre dernier son enthousiasme face au défi de la rénovation de la Cour des Loges. "On va essayer de pousser plus loin l’expérience, être dans la perfection de l’assaisonnement et de la cuisson, sans oublier de mettre en avant cette maison et notre terroir qui est juste extraordinaire. On va pouvoir proposer une expérience unique dans le Vieux Lyon", nous assurait le chef encore étoilé.

Si les mauvaises nouvelles sont déjà tombées, l’édition 2024 du Guide Michelin réservera-t-elle de jolies surprises à d’autres restaurants lyonnais ? Réponse le lundi 18 mars.