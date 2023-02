Trois restaurants lyonnais ont reçu un Bib Gourmand en 2023

Ce sont 49 nouvelles tables qui viennent de décrocher un Bib Michelin dont 3 lyonnaises. Pour rappel le Bib est une récompense décernée aux adresses qui se distinguent par leur "bon rapport qualité-prix" et qui proposent midi et soir un menu complet pour moins de 40 euros.

La région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus dynamique de France avec 11 nouvelles tables récompensées. Au sein de Lyon, le Zeste Gourmand, Alebrije et Veronatuti ont réussi à décrocher cette distinction.

Selon le Guide Michelin : "A Lyon, Le Zeste Gourmand signe une cuisine de marché ciselée et superbement exécutée tandis que les restaurants Alebrije et Veronatuti ouvrent de nouveaux horizons culinaires. Ainsi, la cheffe du restaurant mexicain Alebrije, Carla Kirsch imagine de savoureux mariages entre produits locaux et saveurs de son Mexique natal. Veronatuti invite quant à lui ses convives à traverser l’Italie du Nord au Sud, d’Est en Ouest, en réunissant des spécialités venues de toute la Botte."

Voilà de quoi découvrir plusieurs nouveaux restaurants en attendant les résultats des prochaines étoiles Michelin.