Lyon, destination "qui vaut le voyage" selon le Guide Michelin

Le célèbre Guide Vert a décidé, en cette année si particulière, de communiquer plus largement sur les sites classés, afin de valoriser le développement du tourisme en France.

A Lyon, c’est donc un autocollant 3 étoiles qui figure à la vue de tous, à l’entrée de l’Office de tourisme, et qui "rappelle aux visiteurs la richesse de son patrimoine architectural et culturel".

Les étoiles de tourisme du Guide Vert Michelin sont attribuées en fonction de neuf critères, discutés et validés par l’équipe d’éditeurs et d’auteurs du guide : les 3 étoiles signifient que la destination "vaut le voyage".

"Cette distinction met du baume au cœur à tout l’écosystème touristique métropolitain en attendant de pouvoir reprendre à nouveau une activité normale", a réagi ONLYLYON.